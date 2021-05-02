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    Майбутні вибори в Німеччині: «Зелені» збільшують відрив від партії Меркель

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    За &laquo;Зелених&raquo;&nbsp;готові віддати голоси 27% виборців - Майбутні вибори в Німеччині: «Зелені» збільшують відрив від партії Меркель

    За «Зелених» готові віддати голоси 27% виборців

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня

    Підтримка блоку консерваторів ХДС/ХСС продовжує зменшуватися, досягнувши 24%.

    Про це свідчать результати опитування, проведеного Kantar для Bild am Sonntag.

    Лідерами симпатій німців залишаються «Зелені» – тепер за них готові віддати голоси 27% виборців, що збільшує відставання ХДС / ХСС на 3 відсоткові пункти.

    Дещо зросла – до 15%, підтримка німецьких соціал-демократів, а також лівих демократів – до 11%. Незмінними залишаються рейтинги «Лівих» (7%) та ультраправих із AfD (10%).

    Опитування відбувалося з 22 по 28 квітня. 1442 респонденти відповіли на запитання, за яку політичну партію вони проголосували б, якби вибори відбулися наступної неділі.

    До сьогоднішнього дня в Німеччині чотири партії визначилися з кандидатами на пост канцлера в разі своєї перемоги на виборах в бундестаг. У блоці ХДС/ХСС – це глава уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет, в партії СДПН – діючий міністр фінансів ФРН, віцеканцлер Олаф Шольц, у »зелених» – співголова партії Анналена Бербок.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Нагадаємо, у Берліні під час першотравневих сутичок поранено 30 поліцейських.

    Теги: Німеччина міністр вибори Ангела Меркель партії
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