Майбутні вибори в Німеччині: «Зелені» збільшують відрив від партії Меркель

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня

Підтримка блоку консерваторів ХДС/ХСС продовжує зменшуватися, досягнувши 24%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Kantar для Bild am Sonntag.

Лідерами симпатій німців залишаються «Зелені» – тепер за них готові віддати голоси 27% виборців, що збільшує відставання ХДС / ХСС на 3 відсоткові пункти.

Дещо зросла – до 15%, підтримка німецьких соціал-демократів, а також лівих демократів – до 11%. Незмінними залишаються рейтинги «Лівих» (7%) та ультраправих із AfD (10%).

Опитування відбувалося з 22 по 28 квітня. 1442 респонденти відповіли на запитання, за яку політичну партію вони проголосували б, якби вибори відбулися наступної неділі.

До сьогоднішнього дня в Німеччині чотири партії визначилися з кандидатами на пост канцлера в разі своєї перемоги на виборах в бундестаг. У блоці ХДС/ХСС – це глава уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет, в партії СДПН – діючий міністр фінансів ФРН, віцеканцлер Олаф Шольц, у »зелених» – співголова партії Анналена Бербок.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Нагадаємо, у Берліні під час першотравневих сутичок поранено 30 поліцейських.