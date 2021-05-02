Майбутні вибори в Німеччині: «Зелені» збільшують відрив від партії Меркель
За «Зелених» готові віддати голоси 27% виборців
Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня
Підтримка блоку консерваторів ХДС/ХСС продовжує зменшуватися, досягнувши 24%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Kantar для Bild am Sonntag.
Лідерами симпатій німців залишаються «Зелені» – тепер за них готові віддати голоси 27% виборців, що збільшує відставання ХДС / ХСС на 3 відсоткові пункти.
Дещо зросла – до 15%, підтримка німецьких соціал-демократів, а також лівих демократів – до 11%. Незмінними залишаються рейтинги «Лівих» (7%) та ультраправих із AfD (10%).
Опитування відбувалося з 22 по 28 квітня. 1442 респонденти відповіли на запитання, за яку політичну партію вони проголосували б, якби вибори відбулися наступної неділі.
Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.
Нагадаємо, у Берліні під час першотравневих сутичок поранено 30 поліцейських.