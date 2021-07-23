Презервативи із зображенням Путіна. Європа дала «добро» (фото)

Серед персонажів, зображених на упаковках презервативів, фігурував і лідер країни-агресорки

Грузинська компанія може і надалі виготовляти продукцію, на яку була накладена заборона

Грузинська компанія «Aiisa», яка виготовляє презервативи, виграла справу проти в Грузії в Європейському суді з прав людини. Про це пише «Ехо Кавказу».

Тепер вони можуть продовжувати виробляти презервативи із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Відомо, що 2018 році грузинський суд оштрафував компанію на 160 доларів за оформлення деяких упаковок презервативів і виніс рішення про припинення їх виробництва.

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Засновниця компанії Ананія Гачечиладзе подала позов до суду. Міський та апеляційний суди постановили, що написи і зображення на продукції компанії сексуального характеру, пов'язані з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, порушували моральні підвалини.

Серед зображень на упаковках презервативів фігурував і Путін.

Але за рішенням ЄСПЛ, щодо Aiisa мало місце порушення статті 10 Конвенції з прав людини. Там зазначається, що «у кожного є свобода вираження думки. Це право має на увазі свободу людини мати власні погляди, отримувати і поширювати інформацію або ідеї без втручання влади і незалежно від державних кордонів».

Додамо, що раніше зустріч двох кривавих диктаторів президента Росії Володимира Путіна та «лідера» Білорусі Олександра Лукашенка гостро розкритикували мережі. А художники доповнили цю «людожерську прелюдію» влучними карикатурами.

Нагадаємо, що карикатурист Сергій Йолкін гостро відреагував на фобії режиму Путіна, який дуже боїться Навального.

Як повідомлялося, карикатурист оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

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