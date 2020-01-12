«Президент» Абхазії пішов у відставку на тлі протестів



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Так званий президент Абхазії Рауль Хаджимба

Раніше протестувальники пішли брати штурмом дачу Рауля Хаджимби, вимагаючи його відставки

Так званий президент окупованій Росією Абхазії Рауль Хаджимба вирішив скласти свої повноваження.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Так, я пішов», — підтвердив Хаджимба.

На питання, чи буде він брати участь у позачергових виборах президента республіки, він відповів: «Життя покаже».

Раніше протестувальники пішли брати штурмом дачу Рауля Хаджимби, вимагаючи його відставки.

Зазначимо, що сьогодні в Сухумі приїхав помічник президента Росії Владислав Сурков. Він пообіцяв «допомогти» у врегулюванні політичної кризи в республіці.

Як повідомлялося, Касаційна колегія Верховного суду визнала незаконним рішення Центрвиборчкому про перемогу Рауля Хаджімби у другому турі президентських виборів.

Вранці 9 січня активісти опозиції зібралися перед будівлею Абхазького драматичного театру в Сухумі. Незабаром вони перемістилися до будівлі «адміністрації президента» невизнаної республіки і близько години дня спробували взяти її штурмом.

Учасники акції стверджують, що на минулих виборах глави республіки «чинний президент» Рауль Хаджимба не набрав більшості голосів, і вимагають провести нові вибори. В «адміністрації президента» кажуть, що це спроба державного перевороту.