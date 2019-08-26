ПАРЄ засудила «вибори президента» в самопроголошеній Абхазії



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Так звані вибори в Абхазії перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту, зазначили в ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають нелегітимними так звані президентські вибори на окупованій грузинській території Абхазії під контролем Російської Федерації.

Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу Грузії Тітус Корлецян із Румунії і Клод Керн із Франції, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Асамблеї.

«Ці так звані вибори перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту, і замість того, щоб об'єднувати людей, вони лише ще більше віддаляють їх один від одного. Ми можемо тільки засудити це», — йдеться в повідомленні.

Крім того, співдоповідачі повинні 17 і 18 вересня 2019 року відвідати Грузію з місією щодо встановлення фактів в рамках діючої в країні процедури моніторингу.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засудило проведення 25 серпня під контролем РФ «фейкових» виборів в окупованому регіоні Грузії Абхазії.

Територія Абхазії та Цхінвальського регіону офіційно оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008 року. Тоді РФ визнала «незалежність» цих двох грузинських регіонів та перекинула туди додаткові війська і озброєння. Світові держави, окрім Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії , таку «незалежність» не визнають.