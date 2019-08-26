Президентські «вибори» в окупованій Абхазії не визнали вже 15 країн



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Територія Абхазії та Цхінвальського регіону оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008-го

Щонайменше 15 держав світу вже оголосили про невизнання так званих президентських виборів в окупованому Росією грузинському регіоні Абхазії. Про це йдеться у спільній заяві, поширеній МЗС Канади, повідомляє Укрінформ.

«Болгарія, Чехія, Канада, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Швеція, Україна, Об’єднане Королівство та США не визнають легітимність так званих «президентських виборів», проведених у грузинській Абхазії де-факто владою у Сухумі 25 серпня, та не визнають їх результатів», - зазначається у заяві.

Підписанти також оголосили про невизнання легітимності результатів так званих «парламентських виборів», проведених у грузинському регіоні Південна Осетія/Цхінвалі 9 червня 2019 року. «Ми підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності й суверенітету Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів», - наголошується у документі.

Держави-підписанти також закликали Росію дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до угоди про припинення вогню 2008 року. «Ми знову закликаємо Росію виконати всі зобов’язання, відповідно до угоди про припинення вогню 2008 року, у тому числі відвівши сили до позицій, на яких вони знаходилися до конфлікту, надавши вільний доступ для гуманітарної допомоги у цих регіонах та відмовившись від визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як незалежних держав», - наголошується у спільній заяві.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засудило проведення 25 серпня під контролем РФ «фейкових» виборів в окупованому регіоні Грузії Абхазії.

Територія Абхазії та Цхінвальського регіону офіційно оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008 року. Тоді РФ визнала «незалежність» цих двох грузинських регіонів та перекинула туди додаткові війська і озброєння. Світові держави, окрім Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії , таку «незалежність» не визнають.