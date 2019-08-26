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    У світі

    Президентка Грузії засудила нелегітимні вибори в Абхазії

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    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі - Президентка Грузії засудила нелегітимні вибори в Абхазії
    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

    Вибори в окупованій Абхазії порушують національний суверенітет Грузії

    Так звані президентські вибори в самопроголошеній Абхазії є нелегітимними.

    Про це заявила у Twitter президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

    «Де-факто влада Абхазії проводить сьогодні нелегітимні «президентські вибори» Грузія засуджує цей фіктивний процес», - написала вона.

    Також Зурабішвілі додала, що вибори порушують національний суверенітет Грузії.

    Нагадаємо, МЗС України рішуче засудило проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії 25 серпня.

    Як відомо, на території самопроголошеної Абхазії у неділю проходили «президентські вибори». У них взяли участь дев'ять кандидатів.

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