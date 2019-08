Президентка Грузії засудила нелегітимні вибори в Абхазії

Вибори в окупованій Абхазії порушують національний суверенітет Грузії

Так звані президентські вибори в самопроголошеній Абхазії є нелегітимними.

Про це заявила у Twitter президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

«Де-факто влада Абхазії проводить сьогодні нелегітимні «президентські вибори» Грузія засуджує цей фіктивний процес», - написала вона.

Також Зурабішвілі додала, що вибори порушують національний суверенітет Грузії.

The de facto authorities in #Abkhazia are holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty.