Президентка Грузії засудила нелегітимні вибори в Абхазії
Вибори в окупованій Абхазії порушують національний суверенітет Грузії
Так звані президентські вибори в самопроголошеній Абхазії є нелегітимними.
Про це заявила у Twitter президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
«Де-факто влада Абхазії проводить сьогодні нелегітимні «президентські вибори» Грузія засуджує цей фіктивний процес», - написала вона.
Також Зурабішвілі додала, що вибори порушують національний суверенітет Грузії.
The de facto authorities in #Abkhazia are holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 25 серпня 2019 р.
Нагадаємо, МЗС України рішуче засудило проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії 25 серпня.
Як відомо, на території самопроголошеної Абхазії у неділю проходили «президентські вибори». У них взяли участь дев'ять кандидатів.