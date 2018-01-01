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    Президент Австрії: антиросійські санкції нам не вигідні, але ми їх не скасуємо

    Водночас, президент Австрії вважає за необхідне запобігати ізоляції РФ
    Австрійський президент Александер ван дер Беллен вважає, що не існує жодних передумов для скасування санкцій проти РФ. Про це він заявив у Страсбурзі, відповідаючи на запитання українського депутата Володимира Ар’єва. «Австрія повністю підтримує позицію ЄС і голосувала, зокрема, за останнє рішення про продовження санкцій. У виконанні
    • Сьогодні, 13:59
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    Александер ван дер Беллен
    Александер ван дер Беллен

    Водночас, президент Австрії вважає за необхідне запобігати ізоляції РФ

    Австрійський президент Александер ван дер Беллен вважає, що не існує жодних передумов для скасування санкцій проти РФ.

    Про це він заявив у Страсбурзі, відповідаючи на запитання українського депутата Володимира Ар’єва.

    «Австрія повністю підтримує позицію ЄС і голосувала, зокрема, за останнє рішення про продовження санкцій. У виконанні мінських угод не видно жодного реального прогресу, тому санкції, безумовно мають зберігатися», - заявив політик

    Президент Австрії наголосив, що Відень підтримує це рішення попри економічні збитки від санкції.

    «З економічної точки зору це, звичайно невигідно Австрії, адже у нас тісні зв’язки з Росією, але ми дослухалися до аргументів про необхідність збереження економічних обмежень», - пояснив він.

    Водночас, президент вважає за необхідне запобігати ізоляції РФ та зберігати діалог з Росією у усіх можливих форматах.

    Джерело: Європейська правда

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