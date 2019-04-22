Президент Чехії привітав Зеленського і запросив його до Праги



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Мілош Земан привітав Володимира Зеленського

Земан зазначив, що має надію на особисту зустріч з Зеленським

Президент Чеської республіки Мілош Земан надіслав Володимиру Зеленському вітальну телеграму, в якій висловив переконання в тому, що вибір українців є свідченням того, що «українці не втрачають надії в покращення політичних, економічних і соціальних відносин у своїй країні».

Мілош Земан також запевнив Володимира Зеленського в тому, що «Чехія й надалі буде допомагати проведенню реформ в Україні й підтримувати європейське спрямування України.

«Цього добиватимусь і я особисто, оскільки мені дуже важливий позитивний розвиток України і поглиблення відносин між нашими країнами у всіх сферах», – наголосив чеський президент.

Мілош Земан при цьому зазначив, що має надію на особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

«Сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо вас у Празі, куди я вас сердечно запрошую з офіційним візитом», – зазначається у телеграмі чеського президента.

Також міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек наголосив на тому, що вибори в Україні вказали «на силу громадянського суспільства» і що новобраний президент Володимир Зеленський «не послабить зусиль у проведенні реформ».

Нагадаємо, президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

Земан заявив, що зміна Конституції України у частині децентралізації здатна врегулювати «крихке перемир’я».

Раніше Земан закликав уряд офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні.