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    Президент Чехії привітав Зеленського і запросив його до Праги

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    <span>Мілош Земан привітав Володимира Зеленського</span> - Президент Чехії привітав Зеленського і запросив його до Праги
    Мілош Земан привітав Володимира Зеленського

    Земан зазначив, що має надію на особисту зустріч з Зеленським

    Президент Чеської республіки Мілош Земан надіслав Володимиру Зеленському вітальну телеграму, в якій висловив переконання в тому, що вибір українців є свідченням того, що «українці не втрачають надії в покращення політичних, економічних і соціальних відносин у своїй країні».

    Мілош Земан також запевнив Володимира Зеленського в тому, що «Чехія й надалі буде допомагати проведенню реформ в Україні й підтримувати європейське спрямування України.

    «Цього добиватимусь і я особисто, оскільки мені дуже важливий позитивний розвиток України і поглиблення відносин між нашими країнами у всіх сферах», – наголосив чеський президент.

    Мілош Земан при цьому зазначив, що має надію на особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

    «Сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо вас у Празі, куди я вас сердечно запрошую з офіційним візитом», – зазначається у телеграмі чеського президента.

    Також міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек наголосив на тому, що вибори в Україні вказали «на силу громадянського суспільства» і що новобраний президент Володимир Зеленський «не послабить зусиль у проведенні реформ».

    Нагадаємо, президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

    Земан заявив, що зміна Конституції України у частині децентралізації здатна врегулювати «крихке перемир’я».

    Раніше Земан закликав уряд офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні.

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