Президент дав важливе завдання чиновникам (відео)

Глава держави каже, що потрібно працювати над покращенням рівня життя навіть під час війни

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя

У ніч із 8 на 9 липня президент України Володимир Зеленський оприлюднив традиційний відеозвіт за 135 добу повномасштабної війни.

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Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.

Вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається.

Відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. Дякую насамперед вам.

Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції.

Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання.

Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. Повертаюся в столицю.

Звичайно, хочу сказати ще дві речі. Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-Байрам!

Слава Україні!