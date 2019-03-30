Естонія: Москва має припинити тиск на кримських татар



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МЗС Естонії зробило заяву через черговий арешт татар в Криму

Міністерство закордонних справ Естонії відзначає, що в окупованому Криму погіршується ситуація з правами людини. Зокрема, в МЗС країни заявили, що Москва повинна припинити здійснювати тиск на кримських татар.

«Тиск на кримських татар має припинитися - ми глибоко стурбовані, почувши повідомлення про обшуки в будинках і затриманнях в незаконно анексованому Росією Криму. Ситуація з правами людини, що погіршується, - неприпустима. Ми уважно стежимо за ситуацією», - йдеться в повідомленні естонського зовнішньополітичного відомства в Twitter.

Посол України Естонії Мар'яна Беца подякувала офіційному Таллінну за підтримку України і зазначила, що Росія повинна «понести покарання за свої злочини».

«Росія хоче змусити замовкнути і залякати кримськотатарський народ. Росія повинна нести повну відповідальність за свої злочини. Посилення санкцій тиску на державу-агресор має стати ключем нашого консолідованої відповіді», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз вимагає від російської влади припинити переслідування кримських татар і очікує, що «все незаконно затримані українці будуть звільнені негайно».

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів.

«Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії