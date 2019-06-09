Президент Естонії назвала обрання країни до Радбезу ООН історичним



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Кальюлайд подякувала всім, хто протягом 14 років працював заради обрання Естонії до РБ ООН

Президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала обрання країни до Ради Безпеки ООН історичним моментом.

Про це повідомляє ERR з посиланням на канцелярію глави держави.

«Це рішення, прийняте всіма країнами світу, що саме Естонія гідна протягом двох наступних років входити до Ради Безпеки ООН, дасть нам змогу краще, ніж раніше, захищати інтереси нашої держави та наших людей. Воно дасть змогу нам досягти кращого миру. Відстоювати цінності, без яких нам і багатьом іншим державам і народам не було б місця у світі», - сказала Кальюлайд.

За словами президента, для Естонії важливо, щоб діяло міжнародне право, всюди поважали права людини, а світ опирався на правила й угоди, оскільки у протилежному разі значення мали б лише інтереси та сила.

Кальюлайд подякувала всім, хто протягом 14 років працював заради обрання Естонії до РБ ООН. Вона також подякувала Румунії, що балотувалася одночасно з Естонією, і привітала Нігер, Туніс, В'єтнам, Сент-Вінсент і Гренадіни, які теж були обрані у РБ ООН на період 2020-21.

Нагадаємо, 7 червня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку Естонія була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років.