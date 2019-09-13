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    Президент Філіппін дозволив стріляти у корупціонерів

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    Президент Філіппін дозволив стріляти у корупціонерів

    Особу, яка вистрелить у чиновника, ув’язнювати не будуть, зазначив Дутерте

    Президент Філіппін Родріго Дутерте закликав громадян захищати свої права та повідомляти про будь-який прояв корупції чи зловживання з боку чиновників, ба більше - навіть дозволив стріляти у корупціонерів.

    Про це повідомляє Manila Bulletin.

    «Якщо державний чиновник вимагає хабар, зловживаючи становищем, президент Дутерте закликав громадян стріляти у корумпованого державного службовця, але не вбивати», - йдеться у повідомленні.

    За словами президента, особу, яка вистрелить у чиновника, ув’язнювати не будуть.

    «Вас не посадять до в’язниці. Ви отримаєте лише випробувальний термін. Якщо ви підстрелите злодія, я захищу вас», — запевнив президент.

    Він також сказав, що якщо побачить корупцію на власні очі, викличе цього чиновника й дасть йому ляпаса.

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