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    Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19

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    Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19<br /><br /> - Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19
    Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19

    Фото: АР

    Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада

    Влада Хорватії запроваджує додаткові обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу на території країни. Про це повідомляє Associated Press.

    Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада. Так, у приміщеннях дозволять збиратися не більше ніж по 50 людей, такі зібрання мають закінчуватися не пізніше ніж опівночі.

    Крім того, з середини листопада в країні будуть запроваджені Covid-перепустки для працівників усіх державних установ, зокрема, в галузі освіти.

    Як і в більшій частині країн Центральної та Східної Європи, у Хорватії протягом останніх тижнів спостерігається значне зростання кількості хворих та госпіталізацій.Це зумовлено низьким рівнем вакцинації та послабленням карантинних обмежень.

    В п'ятницю у Хорватії повідомили про майже 7 000 нових випадків зараження. Днем раніше ця цифра склала близько 6 300.

    Раніше Хорватія запровадила Covid-перепустки в галузях охорони здоров’я та соціальної допомоги, що вимагають підтвердження щеплення, довідку про те, що людина перехворіла на Covid-19 або негативний тест.

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    Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

    До слова, регіональна комісія вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

    Також За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

    Ще відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

    Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.

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    Теги: Хорватія карантин щеплення коронавірус
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    Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19