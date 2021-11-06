Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на Covid-19

Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада

Влада Хорватії запроваджує додаткові обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу на території країни. Про це повідомляє Associated Press.

Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада. Так, у приміщеннях дозволять збиратися не більше ніж по 50 людей, такі зібрання мають закінчуватися не пізніше ніж опівночі.

Крім того, з середини листопада в країні будуть запроваджені Covid-перепустки для працівників усіх державних установ, зокрема, в галузі освіти.

Як і в більшій частині країн Центральної та Східної Європи, у Хорватії протягом останніх тижнів спостерігається значне зростання кількості хворих та госпіталізацій.Це зумовлено низьким рівнем вакцинації та послабленням карантинних обмежень.

В п'ятницю у Хорватії повідомили про майже 7 000 нових випадків зараження. Днем раніше ця цифра склала близько 6 300.

Раніше Хорватія запровадила Covid-перепустки в галузях охорони здоров’я та соціальної допомоги, що вимагають підтвердження щеплення, довідку про те, що людина перехворіла на Covid-19 або негативний тест.

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Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

До слова, регіональна комісія вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

Також За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

Ще відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.