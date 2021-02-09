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    Політика

    Президент Євроради анонсував візит до України

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    Денис Шмигаль зустрівся з президентом ЄР &ndash; вищого політичного органу ЄС &ndash; Шарлем Мішелем - Президент Євроради анонсував візит до України
    Денис Шмигаль зустрівся з президентом ЄР – вищого політичного органу ЄС – Шарлем Мішелем
    Фото: Денис Шмигаль / Twitter

    Мішель запевнив Шмигаля у підтримці щодо відновлення України, реформ та боротьби з корупцією

    Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував візит до України.

    Про це він написав в Twitter.

    У вівторок, 9 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває в Брюсселі з робочим візитом. Вдень голова уряду зустрівся з президентом ЄР – вищого політичного органу ЄС – Шарлем Мішелем.

    За підсумками зустрічі Мішель повідомив у Twitter, що запевнив Шмигаля у підтримці щодо відновлення України, реформ та боротьби з корупцією.

    «ЄС має спільну й тверду позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив він.

    Також Мішель анонсував візит до України.

    «З нетерпінням чекаю на візит до України незабаром», – додав він.

    Теги: ЄС Twitter президент Денис Шмигаль
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