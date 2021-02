Президент Євроради анонсував візит до України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував візит до України.

Про це він написав в Twitter.

У вівторок, 9 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває в Брюсселі з робочим візитом. Вдень голова уряду зустрівся з президентом ЄР – вищого політичного органу ЄС – Шарлем Мішелем.

За підсумками зустрічі Мішель повідомив у Twitter, що запевнив Шмигаля у підтримці щодо відновлення України, реформ та боротьби з корупцією.

«ЄС має спільну й тверду позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив він.

I conveyed steadfast support for Ukraine’s recovery, reforms and fight against corruption to @Denys_Shmyhal



The EU is united and firm in its position on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



Looking forward to visiting Ukraine soon. pic.twitter.com/yLvbY15cL4