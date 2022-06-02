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    Новини

    Президент підбив підсумки 98-го дня війни: звернення (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців - Президент підбив підсумки 98-го дня війни: звернення (відео)
    Зеленський записав нове звернення до українців
    фото: Офіс президента

    Зеленський розповів про дітей, які загинули внаслідок російської агресії

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 98 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    У своєму зверненні увечері 98-го дня війни президент розповів про дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

    «За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки те, про що ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти. 243 дитини! Вічна памʼять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти України!», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив зворушливі фото про життя дітей в умовах війни з нагоди Дня захисту дітей. Він заявив, що Росія затьмарила цей день війною та краде дитинство в наших дітей. Але Україна дає гідну відсіч і захистить кожну українську дитину.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент підбив підсумки 98-го дня війни: звернення (відео)