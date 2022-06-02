Зеленський привітав збірну України із перемогою над Шотландією

Президент України подякував футболістам за дві години щастя

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з перемогою над Шотландією. Відповідний пост Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

«Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці! Радість нашим військовим, усій нашій країні. Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за «Ще не вмерла України…», яку не заглушити. Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці!», – заявив Зеленський.

Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня – Україні протистоятиме збірна Уельсу.

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.

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