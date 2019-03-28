Президент підписав указ про грошову винагороду Героям України



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Винагороди почнуть виплачувати з 1 січня 2020 року

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку». Про це повідомляє прес-служба АП.

Повідомляється, що тепер Героям України виплачується одноразова грошова винагорода, а у разі присвоєння звання посмертно одноразова грошова винагорода виплачується членам їхніх сімей. В адміністрації додали, що одноразова грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

«Указом також доручено Кабінету міністрів розробити та затвердити порядок виплати зазначеної винагороди та передбачати під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України на 2020 рік і наступні роки кошти для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

«Стаття 1 указу в частині виплати одноразової грошової винагороди набирає чинності з 1 січня 2020 року та застосовується незалежно від часу присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку», - додали в АП.