Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації

Президент не підписував документ більш ніж два тижні

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Про це у середу ввечері повідомляє Офіс президента.

«Глава держави підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1074-ІХ», – зазначається на сайті глави держави.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду.

Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписував закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі,

Нагадаємо, 7 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, тепер його має підписати президент. Ухвалений законопроєкт передбачає обмеження, а не позбавлення волі (як раніше) за брехню в декларації.

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.