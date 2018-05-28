Президент Південної Кореї може приєднатися до саміту лідерів США і КНДР

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Мун Чже Ін

Мун Чже Ін може приєднатися до президента Дональда Трампа і голові КНДР Кім Чен Ина

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін може приєднатися до зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на джерело в адміністрації президента Республіки Корея.

«Обговорення між лідерами США і КНДР тільки почалися, так що ми чекаємо, які будуть їх результати, і в залежності від результату президент Мун Чже Ін може приєднатися до президента Дональда Трампа і голові КНДР Кім Чен Ина», - сказало джерело агентству.

Нагадаємо, напередодні керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт повідомила журналістам, що урядова делегація Сполучених Штатів проводить переговори з приводу майбутнього саміту з представниками уряду КНДР в демілітаризованій зоні.

Як раніше повідомлялось, незважаючи на те, що двома днями раніше президент США Дональд Трамп направив Кім Чен Ину послання, в якому поінформував його про неможливість зустрічі через ворожих заяв Пхеньяна американський лідер заявив, що його команда як і раніше орієнтуються на проведення першого в історії американо-північнокорейського саміту 12 червня в Сінгапурі, підготовка до нього ведеться в позитивному ключі.