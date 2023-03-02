Російська агресія проти України: парламент Молдови ухвалив декларацію

Кишинів закликає Росію припинити війну і вивести війська з усієї України у межах міжнародно визнаних кордонів

Сьогодні на засіданні парламент Молдови схвалив декларацію, у якій осудив агресію Росії проти України. Про це інформує Newsmaker.

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Запзначається, що рішення засудити російську агресію проти України підтримали 55 депутатів від партії «Дія та солідарність , водночас Блок комуністів та соціалістів залишив засідання парламенту на знак протесту.

У річницю початку повномасштабної війни партією Маї Санду PAS внесено документ у якому зазначається, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну.

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У декларації наголошується, що дії РФ є воєнними злочинами та грубим порушенням принципів міжнародного права. Росію закликають припинити війну і вивести війська з усієї України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того повідомляється, що 1 березня Блок комуністів і соціалістів зареєстрував свій проєкт «про гарантії збереження миру у Молдові», а депутат-комуніст Володимир Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. Спікер парламенту Молдови на засіданні запропонував комуністам і соціалістам «наважитися називати речі своїми іменами». Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали.

Раніше повідомлялося, що російська влада намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, тому і влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що РФ не вторгнеться в його країну, адже не спроможна одночасно вести бої на двох фронтах і їй не вистачить на це ресурсів.

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Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує провокацію з використанням «брудної бомби» в Придністров’ї. Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням радіоактивних речовин.