Протести в Тбілісі: прем’єр звинуватив у мітингах «сатаністів»

У Грузії тривали протести з 7 по 10 березня

Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського «стежити за своєю країною»

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі поклав відповідальність за березневі протести в Тбілісі на «радикальну опозицію», яку цього разу він назвав «екстремістською», і неурядові організації Грузії. Про це прем’єр Грузії сказав в інтерв'ю проурядовому телеканалу «Імеді», пише SOVA.

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«Ми чули багато критики про те, що поліція перегнула палицю. Це брехня та нісенітниця. Хто почав насильство? Насильство розпочало молодіжне крило «Національного руху», ми їх усіх знаємо поіменно. Насильство почав т.зв. рух «Гірчі», рух Джапарідзе та «анархісти» з клубу Франкліна. Я бачив фото деяких мітингувальників, я був вражений, вони були у формі якихось сатаністів. Ця організація, колективний національний рух, вже перетворилася на екстремістську організацію і перебуває на межі перетворення на терористичну», – заявив Гарібашвілі.

При цьому прем'єр Грузії вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну.

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«Коли людина, яка перебуває у війні, знаходить час прокоментувати деструктивну акцію, в якій беруть участь кілька тисяч людей у Грузії, – це прямий доказ того, що ця людина залучена і хоче, щоб тут щось сталося, змінилося», – сказав Гарібашвілі.

«…Виступили Кличко, Фейгін, якісь незрозумілі люди, Арахамія та якісь лузери, які сказали, що потрібні зміни та зміна уряду. Дивіться за своєю країною, ми стежитимемо за своєю», – заявив прем’єр Грузії.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео).

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

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Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

Згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.

До слова, Зеленський подякував грузинам за повагу до України та підтримав учасників протестів.