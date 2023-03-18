Окупанти атакували Львівщину шістьма дронами: є влучання

Сили ППО збили три дрони над Львівщиною

Безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі

У ніч на 18 березня ворожі дрони-камікадзе типу Shahed 136 атакували Львівську область. Це сталося близько першої години ночі, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За попередньою інформацією, дронів було шість.

«Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько», – зазначив Козицький.

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Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

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18 березня близько 9 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.