Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Львівщину шістьма дронами: є влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Львівщину шістьма дронами: є влучання
Сили ППО збили три дрони над Львівщиною
фото ілюстративне

Безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі

У ніч на 18 березня ворожі дрони-камікадзе типу Shahed 136 атакували Львівську область. Це сталося близько першої години ночі, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

За попередньою інформацією, дронів було шість.

«Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько», – зазначив Козицький.

Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні. 

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську

Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

18 березня близько 9 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Теги: безпілотник окупанти росія війна Львівщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Є високою загроза ракетного удару з Чорного моря
ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
Сьогодні, 09:06
Повідомлення про тривогу лунають у всіх регіонах України
В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 09:13
Рятувальники досі приборкують вогонь на підприємстві
Удар дронами по Дніпропетровщині: влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 07:47

Події в Україні

Ракетний удар по Запоріжжю: влада показала фото наслідків
Ракетний удар по Запоріжжю: влада показала фото наслідків
Удари дронами по двох областях та 50 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах 18 березня
Удари дронами по двох областях та 50 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах 18 березня
Окупанти атакували Львівщину шістьма дронами: є влучання
Окупанти атакували Львівщину шістьма дронами: є влучання
В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
В Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
87K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
50K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
31K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
25K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів
22K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту