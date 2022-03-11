ЗМІ: Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців

Український біженців у Польщі стає все більше і більше

Сьогодні кожен десятий мешканець Варшави – українець

Варшава і Краків прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше. Про це пише Rzeczpospolita.

При цьому у польському уряді кажуть про те, що примусова не переселятимуть тих людей, які уже оселилися у цих містах. Ті, що приїхали, розмістилися в готелях, або у рідних, що живуть і працюють у Польщі.

За два тижні війни в Україні до Кракова прибули майже 100 тис. українців, пише газета. «Ми не можемо прийняти більше людей як місто. Йдеться про роботу, місця в школах і дитсадках, діяльність громадських служб...», – сказала речниця мера Кракова Моніка Хілашек.

Місто уже виділило 14 млн злотих (близько 95 млн гривень) на допомогу біженцям. А річна потреба – 19 млн злотих. Примітно, що польський уряд не компенсує видатки місцевій владі, зазначає газета.

У Варшаві подібна проблема. У місто з початку війни приїхали 200 тис. українців. Це 10% від населення польської столиці. У лікарнях уже 1,5 тис. біженців, 2 тис. українських дітей розміщені у школах Варшави.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні повномасштабна війна з Росією. Найбільш складна ситуація у Маріуполі, Сумах, Харкові, Чернігові. Місто Херсон є єдиним обласним центром, який окупований ворогом.

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