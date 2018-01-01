Президент Польщі звинуватив українців у геноциді

Звинувачення прозвучали на Львівщині під час церемонії вшанування пам’яті убитих поляків у Гуті Пеняцькій

Президент Польщі Анджей Дуда, звинувативши українських солдатів та націоналістів у геноциді проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році, заявив, що поляки прагнуть хороших відносин з українцями. Про це повідомляє Niezalezna. У неділю на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині польська офіційна делегація вшанувала пам‘ять



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Звинувачення прозвучали на Львівщині під час церемонії вшанування пам’яті убитих поляків у Гуті Пеняцькій

Президент Польщі Анджей Дуда, звинувативши українських солдатів та націоналістів у геноциді проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році, заявив, що поляки прагнуть хороших відносин з українцями. Про це повідомляє Niezalezna.

У неділю на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині польська офіційна делегація вшанувала пам‘ять поляків, убитих тут 28 лютого 1944 року.

Під час церемонії державний секретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський зачитав звернення Анджея Дуди, у якому йшлося про «геноцид проти поляків», здійснений українцями у Гуті Пеняцькій.

«Злочин геноциду, вчинений тут українськими солдатами та поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв та біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони переховували», - заявив президент Дуда.

Він додав, що «невинна смерть, заподіяна лише тому, що вони поляки, лякає величезною жорстокістю». За словами президента Польщі, обов’язок сучасних поляків – «не забувати про злочини у Гуті Пеняцькій», «пам’ятати і робити висновки».

Президент Польщі наголосив: поляки прагнуть хороших відносин з українцями, але майбутнє слід «будувати на основі істини, а не брехні чи запереченні».

«Наші нації потребують одна одну, щоб обидві наші країни були сильними і безпечними. Тому нам також потрібна пам'ять і правда про те, що сталося тут 28 лютого 1944 року. Так, щоб нічого подібного не відбувалося знову, і щоб наші відносини ґрунтувались на міцному фундаменті і взаємній довірі», - заявив Анджей Дуда.

Як пише «Історична правда», 28 лютого 1944 року у Гуті Пеняцькій німецькі карателі знищили все село (172 господарства) і вбили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти.

Низка польських дослідників покладали відповідальність за винищення Гути Пеняцької на підрозділи дивізії військ СС «Галичина». За твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів цієї дивізії.

Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП). Причиною каральної акції були втрати окупантів через активну діяльність радянського партизанського загону в районі села незадовго до того.

Джерело: Європейська правда