Президент привітав Героя України Герасименка з днем народження

Саме під керівництвом Герасименка вдалося утримати стратегічно важливі точки - курган Савур-могилу і гору Карачун - Порошенко

Командир батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Герой України Ігор Герасименко відзначає 34-річчя. Про це написав на «Фейсбук» президент Петро Порошенко. «Вітаю майора, командира батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Героя України Ігоря Герасименка з 34-річчям. Саме під його керівництвом вдалося утримати



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Герой України Ігор Герасименко

Саме під керівництвом Герасименка вдалося утримати стратегічно важливі точки - курган Савур-могилу і гору Карачун - Порошенко

Командир батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Герой України Ігор Герасименко відзначає 34-річчя. Про це написав на «Фейсбук» президент Петро Порошенко.

«Вітаю майора, командира батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Героя України Ігоря Герасименка з 34-річчям. Саме під його керівництвом вдалося утримати стратегічно важливі точки - курган Савур-могилу і гору Карачун. Ігор брав участь в боях за Маріуполь, Донецький аеропорт, Піски, шахту «Бутівка». І це лише кілька прикладів проявленого їм виняткової мужності і героїзму під час служби. Вдячний нашому Герою за незламний дух і волю до перемоги!», - написав президент.