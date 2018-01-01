  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Президент Туреччини анонсував швидкий наступ на місто Афрін у Сирії

    Турецькі війська незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо
    Глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив про успішне просування операції «Оливкова гілка» у Сирії. За його словами, турецькі війська та Сирійська визвольна армія незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо. Про це президент Туреччини повідомив під час виступу на мітингу у Бітліс, передає інформагентство Anadolu.
    • Сьогодні, 21:29
    • Розсилка

    Турецькі війська незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо

    Глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив про успішне просування операції «Оливкова гілка» у Сирії.

    За його словами, турецькі війська та Сирійська визвольна армія незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо.

    Про це президент Туреччини повідомив під час виступу на мітингу у Бітліс, передає інформагентство Anadolu.

    «Гірські райони крок за кроком звільняють від терористів. Війська рухаються у бік Афрін, залишилося недовго», — заявив Ердоган.

    21 січня турецька армія розпочала в Сирії операцію «Оливкова гілка». Збройні сили Туреччини завдали понад 100 авіаударів в районі сирійського міста Афрін.

    Нагадаємо, Туреччина збирається розширити військову операцію проти курдських воєнізованих формувань «Загони народної самооборони» на весь простір сирійсько-турецького кордону.

    Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.

    Читайте також матеріал «Главкому» Цинічна «Оливкова гілка» Туреччини.

    Туреччина Сирія армія бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ