Президент Туреччини анонсував швидкий наступ на місто Афрін у Сирії
- Сьогодні, 21:29
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Турецькі війська незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо
Глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив про успішне просування операції «Оливкова гілка» у Сирії.
За його словами, турецькі війська та Сирійська визвольна армія незабаром здійснять наступ на місто Афрін у провінції Алеппо.
Про це президент Туреччини повідомив під час виступу на мітингу у Бітліс, передає інформагентство Anadolu.
«Гірські райони крок за кроком звільняють від терористів. Війська рухаються у бік Афрін, залишилося недовго», — заявив Ердоган.
21 січня турецька армія розпочала в Сирії операцію «Оливкова гілка». Збройні сили Туреччини завдали понад 100 авіаударів в районі сирійського міста Афрін.
Нагадаємо, Туреччина збирається розширити військову операцію проти курдських воєнізованих формувань «Загони народної самооборони» на весь простір сирійсько-турецького кордону.
Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.
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