Ердоган запевняє, що Туреччина не має наміру захоплювати сирійські землі

За словами Ердогана, Анкара хоче допомогти повернутися на батьківщину 3,5 мільйонам біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії. «Ми не прагнемо до захоплення сирійських земель, однак хочемо допомогти повернутися на батьківщину 3,5 мільйонам біженців, які перебувають нині в Туреччині», – сказав він, коментуючи хід



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

За словами Ердогана, Анкара хоче допомогти повернутися на батьківщину 3,5 мільйонам біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.

«Ми не прагнемо до захоплення сирійських земель, однак хочемо допомогти повернутися на батьківщину 3,5 мільйонам біженців, які перебувають нині в Туреччині», – сказав він, коментуючи хід антитерористичної операції на північному заході Сирії, пише «Анадолу».

Президент Туреччини заявив, що операція в Афріні спрямована також на захист інтересів мирних жителів Сирії.

Ердоган також розкритикував супротивників антитерористичної операції «Оливкова гілка».

«Тим самим, ці особи негласно підтримують насильство і тиск на жителів Сирії, закривають очі на діяльність терористів у регіоні», – наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, число мирних жителів, які загинули в результаті авіанальотів і артилерійських обстрілів турецьких військ на півночі Сирії, досягло 86.

До слова, у суботу тисячі курдів протестували у Німеччині через військові дії Туреччини у Сирії.

Раніше президент Туреччини заявив, що хоче розширити військову операцію на весь кордон із Сирією.

Нагадаємо, турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.