Президент визначиться з двома кандидатурами до Конституційного суду найближчим часом

На сьогодні у Конституційному суді працюють 14 з 18 суддів: недостачу мають поповнити Верховна Рада та президент

Президент Петро Порошенко має визначитись з двома кандидатами у члени Конституційного суду до кінця поточного року або на початку 2018-го. Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє кореспондент «Главкома». Як відомо, конкурсна комісія обрала шість кандидатур, які подано на розгляд Петру



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Петро Порошенко за президентською квотою має обрати двох суддів до КСУ

На сьогодні у Конституційному суді працюють 14 з 18 суддів: недостачу мають поповнити Верховна Рада та президент

Президент Петро Порошенко має визначитись з двома кандидатами у члени Конституційного суду до кінця поточного року або на початку 2018-го. Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, конкурсна комісія обрала шість кандидатур, які подано на розгляд Петру Порошенку на призначення суддями Конституційного суду за президентською квотою. Главы держави треба обрати з цього списку двох.

Нагадаємо, 12 грудня провалилась чергова спроба суддів Конституційного суду обрати собі керівника. До того судді вже намагались це зробити у травні та на початку листопада, але безуспішно. У грудні вибори провести також не вдалося, оскільки навіть не були висунуті кандидатури – нема консенсусної фігури.

Чергова спроба обрання голови КС попередньо запланована на січень – очікується, що до того часу дві вільні вакансії в суді за своєю квотою президент таки заповнить і, скоріш за все, саме хтось з цієї пари новачків буде фаворитом у цій боротьбі.

Всього до складу КС мають входити 18 суддів: по 6 – від президента, Верховної Ради та з’їзду суддів. За новим законом «Про Конституційний суд України», який набув чинності в серпні цього року, відбір кандидатур на посади суддів КС відбувається на конкурсних засадах. Конкурсна комісія, яка мала відібрати кандидатури для затвердження їх главою держави за його його квоті, була створена указом Петра Порошенка 4 жовтня 2017-го року та складається з п’яти осіб.

Більше читайте в матеріалі «Главкома»: Фінальний секстет. Кого заведе Порошенко до Конституційного суду