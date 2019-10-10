Президент заявив про неприйнятність автономії Донбасу



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Володимир Зеленський Фото: Главком

Зеленський підкреслив, що готовий обговорювати певні гуманітарні питання

Президент Володимир Зеленський заявив про неприйнятність автономії Донбасу.

Таку заяву він зробив сьогодні під час пресмарафону.

«Я не готовий давати статус автономії цієї території. Я вважаю, що це не правильно – це наші території», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що готовий обговорювати певні гуманітарні питання.

«Що стосується закону про особливий статус – ми не можемо в цьому законі говорити про автономію. Головне зараз говорити про те, що ми не можемо, а не те, що ми можемо. Я знаю, що там є гуманітарні питання, будуть також обговорюватися питання мови – щоб у них (Донбасу – ред.) був статус російської мови як регіональної. Я думаю, що є багато гуманітарних компромісів, про які ми можемо говорити», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що оскільки немає готового тексту законопроекту, то передчасно і говорити про те, на які компроміси Україна готова.

«Я знаю, що раніше було багато умов до закону про особливий статус, але вони самі собою вирішуватися через те, що ми як країна вирішили йти шляхом децентралізації», – додав Зеленський.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.