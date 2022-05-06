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    Президент зробив важливу заяву, яка стосується 9 травня

    Зеленський закликав обовʼязково дотримуватись заборони на відвідування лісів - Президент зробив важливу заяву, яка стосується 9 травня
    Зеленський закликав обовʼязково дотримуватись заборони на відвідування лісів
    фото: Офіс президента

    Зеленський попросив українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги

    Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

    «Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах», – сказав президент.

    Зеленський закликав обовʼязково дотримуватись заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані.

    «Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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    Теги: розвідка росія МВС окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент зробив важливу заяву, яка стосується 9 травня