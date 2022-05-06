Президент зробив важливу заяву, яка стосується 9 травня

Зеленський попросив українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги

Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

«Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах», – сказав президент.

Зеленський закликав обовʼязково дотримуватись заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані.

«Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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