Президент звільнив керівників Кіровоградської та Дніпропетровської ОДА
Володимир Зеленський одразу призначив заміну звільненим губернаторам
Президент Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної держадміністрації Сергія Коваленка.
Відповідний указ № 464/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
«Увільнити Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації», - йдеться у документі.
Іншим указом № 465/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА покладено на Світлану Лобанову.
«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну», - зазначається у тексті указу.
Також президент звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ № 471/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим указом № 472/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА покладено на Дмитра Батуру.
«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича», - зазначається у документі.
Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів України підтримав призначення на посаду восьми нових голів обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.
Раніше віцепрем'єрміністр Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій.