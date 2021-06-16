Президентом Перу став колишній вчитель початкової школи

Педро Кастільо є сином фермерів і на виборах отримав широку підтримку через обіцянки оновити конституцію країни

Попри те, що вибори відбулися 6 червня, офіційних результатів виборча комісія країни ще не оголосила

На президентських виборах у Перу кандидат від соціаліста Педро Кастільо з невеликим відривом у 0,25% випередив кандидатку від консерваторів Кейко Фухіморі. Кастільо раніше не мав досвіду у політиці і був вчителем у початковій школі. Про це повідомляє Reuters.

Педро Кастільо – кандидат від лівої партії «Вільне Перу», який донедавна був учителем початкової школи. Він є сином фермерів і на виборах отримав широку підтримку через обіцянки оновити конституцію країни, а також перерозподілити гірничодобувні багатства (Перу є другою країною світу за добуванням міді).

Попри те, що вибори відбулися 6 червня, офіційних результатів виборча комісія країни ще не оголосила. Наразі Кастільо набрав 50,125% голосів, а Фухіморі – 49,875%. Таким чином кандидат від соціалістів випередив свою суперницю на 44 058 голосів.

Водночас Фухіморі висунула звинувачення у фальсифікаціях результатів. Вона переконана, що її політсилі вдасться «скасувати» деякі голоси. Зокрема 15 червня на виступі перед прихильниками у Лімі вона заявила, що продовжуватиме боротьбу і «захищатиме демократію Перу». Вона сподівається, що результат виборів все ще може змінитися після перевірки бюлетенів.

З іншого боку, партія «Вільне Перу» відкинула всі звинувачення у фальсифікаціях, а міжнародні спостерігачі у Лімі заявили, що вибори були прозорими. Також спостерігачі заявили, що владі можуть знадобитися дні або навіть тижні, щоб оцінити юридичні виклики та оголосити остаточного переможця.

«Розпочалися нові часи. Мільйони перуанців виступили на захист своєї гідності та справедливості. Дякую людям усього Перу, які завдяки своїй різноманітності та історичній силі наділили мене своєю довірою. Мій уряд буде зобов'язаний усім громадянам», – написав Кастільо у Twitter, додавши фото із написом «президент» та гаслом своєї кампанії: «У багатій країні більше немає бідних».

Нагадаємо, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році.