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    Президентські вибори у Словаччині: опубліковані екзит-поли

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    Президентські вибори у Словаччині: опубліковані екзит-поли

    Згідно результатам агентства «Фокус», Зузана Чапутова отримала 55,2% голосів

    Опозиційний кандидат Зузанна Чапутова отримає переконливу перемогу на президентських виборах у Словаччині.

    Про це пише Aktuality.sk.

    Вибори у Словаччині завершилися о 22 годині за місцевим часом. Відразу після цього були оприлюднені результати опитувань.

    Згідно результатам агентства «Фокус» для телеканала Markíza, Зузана Чапутова отримала 55,2% голосів. За її опонента – висуванця партії влади SMER, віце-президента Єврокоміссії Мароша Шефчовича, віддали голоси 44,8% словаків.

    Альтернативне дослідження, проведене Media RTVS показує ще більш переконливу перемогу опозиціонерки – 60,5% проти 39,5%.

    Нагадаємо, у першому турі за Зузанну Чапутову віддало голоси 40,57% виборців, за – 18,66%. І Чапутова, і Шевчович, вважаються в цілому дружніми до України політиками. Проте Чапутова більш однозначно виступає за європейську перспективу для Києва та за продовження санкцій проти РФ.

    Президент у Словаччині – в основному церемоніальна посада, але він має обмежені права ветувати ухвалені парламентом закони, призначати прем’єр-міністра і суддів Конституційного суду. 

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