Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW

«Вагнер» має владу над підприємствами, що належать російському міноборони

Терорист і власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Пригожин заявив, що 24 квітня відвідав позиції підрозділів «Поток» і «Олександра Невського», які охарактеризував як «мікро-ПВК» і різко розкритикував поганий стан цих підрозділів.

Повідомляється, що батальйон «Поток» є одним із трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії «Газпром» і є аналогом російського державного бойового резерву (БАРС). «Поток» підпорядковується ПВК «Редут» міноборони Росії. Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги «Вагнера», і запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного забезпечення та озброєння.

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Пригожин також критикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурента «Вагнера», зазначили аналітики.

Джерела, пов’язані з «Вагнером», 24 квітня стверджували, що сили «Вагнера» поставили «Потоку» завдання захищати захоплені позиції, щоб дати «Вагнеру» змогу перегрупуватися, але «Поток» залишив ці позиції та дозволив українським силам відбити цей район. Особовий склад підрозділу «Поток» 24 квітня опублікував відеозвернення, в якому звинуватив керівництво «Газпрому» та ПВК «Редут» у тому, що вони не забезпечили його належним озброєнням і припасами, а також звинуватив «Вагнера» в тому, що він заборонив особовому складу «Потоку» залишати свої позиції.

«Звіти блогерів і Пригожина свідчать про те, що ПВК «Вагнер» має владу над підприємствами, що належать російському міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

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Російські блогери припустили, що президент Росії Володимир Путін 20 квітня розпорядився про додаткові зміни у військовому командуванні.

Кремлівська влада запропонувала вирівняти оплату праці мобілізованих і добровольців, ймовірно, намагаючись стимулювати військову службу.

Слідчий комітет Саратовської області затримав колишнього командира ПВК «Вагнера», який розповідав російській правозахисній організації Gulagu.net про вбивства «Вагнером» дітей та інших мирних жителів у Бахмуті.

Ймовірно, рано вранці 24 квітня українські війська здійснили атаку морських безпілотників на базу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 квітня прибув до Нью-Йорка для головування на засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН).

24 квітня The Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що російські кораблі переправляють іранські боєприпаси через Каспійське море для поповнення російських військ, які воюють в Україні.

Депутат Красноярського краю Костянтин Сенченко подав у відставку 24 квітня після того, як 20 квітня пішов у відставку губернатор Красноярського краю Олександр Усс.

Станом на 24 квітня українські війська досягли незначних успіхів на південь від Кремінної та продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах Луганської області.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Деякі російські джерела спростували заяви інших російських блогерів про те, що українські сили зайняли міцні позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Кремль продовжує зусилля з мобілізації, ймовірно, намагаючись уникнути другої хвилі офіційної мобілізації.

Група «Вагнера», можливо, намагається виконати роль правоохоронних органів на окупованих територіях.

Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.