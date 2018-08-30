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    Прикордонники не пустили російського дипломата в Україну

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    Прикордонники не пустили російського дипломата в Україну

    Росіянину заборонено в'їжджати в Україну до 2023 року

    В Україну не пустили другого секретаря Генерального консульства РФ в Харкові, оскільки йому заборонений в'їзд до 2023 року. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Дипломат планував потрапити на територію України через пункт контролю Харків-пасажирський поїздом Москва-Харків.

    «Під час здійснення перевірки документів прикордонники встановили, що один з пасажирів потяга є другим секретарем Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові. Стосовно іноземця діяло доручення уповноважених державних органів щодо заборони в’їзду на територію України до 2023 року», — повідомили прикордонники.

    Чоловіка не пропустили на територію України й повернули до Росії.

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