Прикордонники не пустили російського дипломата в Україну



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Росіянину заборонено в'їжджати в Україну до 2023 року

В Україну не пустили другого секретаря Генерального консульства РФ в Харкові, оскільки йому заборонений в'їзд до 2023 року. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Дипломат планував потрапити на територію України через пункт контролю Харків-пасажирський поїздом Москва-Харків.

«Під час здійснення перевірки документів прикордонники встановили, що один з пасажирів потяга є другим секретарем Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові. Стосовно іноземця діяло доручення уповноважених державних органів щодо заборони в’їзду на територію України до 2023 року», — повідомили прикордонники.

Чоловіка не пропустили на територію України й повернули до Росії.