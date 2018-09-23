Прикордонники провели навчання на західному кордоні



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На практиці охоронці кордону відпрацювали порядок дій у разі зміни обстановки на державному кордоні та під час виникнення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску

На цей час у Державній прикордонній службі України триває активна фаза комплексних навчань «Західна фортеця-2018», які розпочалися 19 вересня 2018 року на західній ділянці державного кордону. Про це інформує прес-служба відомства.

В рамках цих навчань передбачені заняття на базі навчального центру Держприкордонслужби, а також практичні навчання у пунктах пропуску та на ділянках державного кордону. До заходу залучені резерви Голови Держприкордонслужби, кінологічні підрозділи та окремі сили оперативного реагування. Крім того, під час навчань буде уточнено взаємодію із іншими правоохоронними органами та порядок спільних дій.

Протягом трьох днів військовослужбовці відточували свою майстерність та вдосконалювали навики. Під час теоретичних занять розглянули питання психології поведінки правопорушників та правові аспекти діяльності прикордонників під час виконання завдань в складі резерву. На практиці охоронці кордону відпрацювали порядок дій у разі зміни обстановки на державному кордоні та під час виникнення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску. Також, особливу увагу приділили заняттям з тактичної медицини щодо надання домедичної допомоги в екстремальних умовах.

Варто зазначити, що комплексні навчання «Західна фортеця-2018» спрямовані на перевірку бойової готовності підрозділів, їх злагодження та відпрацювання різних сценаріїв реагування на нестандартні ситуації на державному кордоні України.