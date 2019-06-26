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    Прикордонники закупили тепловізійні комплекси на базі Torsus Praetorian 4х4

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    <span>Зовнішній вигляд Torsus Praetorian</span> - Прикордонники закупили тепловізійні комплекси на базі Torsus Praetorian 4х4
    Зовнішній вигляд Torsus Praetorian

    Вартість одного мобільного комплексу складає 9 666 670 грн

    ДПСУ закупила 9 мобільних тепловізійних комплексів спеціального призначення на базі повнопривідних автобусів Torsus Praetorian 4х4.

    Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Мобільний комплекс оснащується мультисенсорною оптичною системою на підйомній телескопічній щоглі (висота підйому 5,2 м), що включає камеру видимого спектру та тепловізійну камеру, а також систему периметрального відеоспостереження у складі чотирьох відеокамер.

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    В операторському відсіку машини передбачається 2 взаємозамінних автоматизованих робочих місця – адміністратора й оператора, сервер для обробки та зберігання інформації, засоби зв’язку; у водійському відсіку захищений ударостійкий тактичний планшет для відображення інформації з системи відеоспостереження. Також у машині є кімната відпочинку.

    Вартість одного мобільного комплексу складає 9 666 670 грн.

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    Поставки замовникам здійснюватимуться по одному комплексу у жовтні та грудні 2019 року, треті комплекси будуть поставлені у березні 2020 року.

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