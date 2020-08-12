Китайські епідеміологи знайшли коронавірус на упаковках імпортних заморожених морепродуктів



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Заморожені продукти вилучені, а всі працівники порту, які займалися цими упаковками, пішли на самоізоляцію

Місцева влада не називає країну, звідки були імпортовані заморожені продукти

У китайському місті Янтай знайшли вірус, який спричиняє коронавірус (COVID-19) на упаковках заморожених морепродуктів. Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що упаковки були знайдені у порту Даляна, куди вони були імпортовані з іншої країни.

Водночас, місцева влада не розкриває інформацію, з якої саме країни прибула партія.

«Заморожені продукти вилучені, а всі працівники порту, які займалися цими упаковками, пішли на самоізоляцію», - йдеться у повфідомленні.

Також раніше цього місяця митниця у Даляні заявила, що знайшла коронавірус на упаковках заморожених креветок із Еквадору, через що Пекін повністю скасував імпорт даного товару від трьох еквадорських виробників.

До відома, у світістаном на ранок 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 сягнула 20 525 152 осіб.

Згідно з інформацією, 13 445 997 людей уже одужали, 745 960 пацієнтів померли. Найбільша кількість хворих на Сovid-19 зафіксована у США (5 305 957). Там померло 167 749 інфікованих, одужали 2 755 348 осіб. На другому місці Бразилія – там інфіковано 3 112 393 особи, з них 103 099 померли й 2 243 124 одужали. На третьому місті Індія, де коронавірус виявлено у 2 330 327 осіб, з них 46 197 померли та 1 640 021 людина одужала.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.