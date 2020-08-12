Данія перевірить 18 тисяч випадково обраних громадян на антитіла до коронавірусу



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Тестування охопить всю країну

Перші тести пройдуть наступного тижня

Данія вирішила запросити 18 000 випадково обраних людей для проходження тесту на антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що тестування буде проводитися Державним інститутом інфекційних захворювань в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб встановити, скільки людей в країні інфіковано коронавірусом.

«Останні дані показують, що у Данії з початку пандемії 1 301 236 осіб пройшли тестування на Covid-19. Це більше однієї п'ятої всього населення», - йдеться у повідомленні.

Лікарі наголошують, що не виключають існування інфікованих серед тих, хто не проходив тестування, особливо на початку спалаху, коли воно було менш доступним.

Також епідеміологи стверджують, що негативний результат під час тестування не виключає наявності вірусу в інший час.

Тестування на Covid-19 буде пропонуватися одночасно з тестуванням на антитіла, щоб виміряти поточний рівень інфікування в суспільстві.

Аналогічна програма тестування, проведена в травні, показала, що 1,2% населення країни були заражені коронавірусом.

Однак в травні тестування проводилося тільки в окремих муніципалітетах, цього разу програма охопить всю країну. Перші тести пройдуть наступного тижня.

До відома, у світістаном на ранок 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 сягнула 20 525 152 осіб.

Згідно з інформацією, 13 445 997 людей уже одужали, 745 960 пацієнтів померли. Найбільша кількість хворих на Сovid-19 зафіксована у США (5 305 957). Там померло 167 749 інфікованих, одужали 2 755 348 осіб. На другому місці Бразилія – там інфіковано 3 112 393 особи, з них 103 099 померли й 2 243 124 одужали. На третьому місті Індія, де коронавірус виявлено у 2 330 327 осіб, з них 46 197 померли та 1 640 021 людина одужала.