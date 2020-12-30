Принц Філіп не хоче святкувати свій 100-річний ювілей через зайву метушню

Чоловік королеви повідомив, що не бачить нічого гіршого, ніж святкувати його день народження

Герцогу Единбурзькому, принцу Філіпу 10 червня 2021 року виповнюється 100 років, але чоловік Єлизавети II не має бажання святкувати цю знаменну подію. Про це повідомляє The Telegraph.

Співрозмовник розповів, що герцог Единбурзький не хоче мати нічого спільного з урочистостями, до яких готується королівська сім'я.

«Він на пенсії, він відступив і не хоче метушні. Його не можна за це звинувачувати», – сказав співробітник Букінгемського палацу.

Принц Філіп може стати першим чоловіком у королівській родині, якому виповниться 100 років. Але одного разу він зізнався, що зовсім не прагне дожити до такого поважного віку. У розмові з The Telegraph про 100-річчя королеви-матері ще у 2000 році Філіп сказав, що у нього «немає жодного бажання» святкувати столітній ювілей.

«Я не можу уявити нічого гіршого. Я і так вже почав розвалюватися», – сказав тоді він.

Варто зазначити, що до 100 років дожила королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон. На її честь влаштували справжнє свято з урочистостями. На ньому були присутні члени королівської родини та британська громадськість.

Натомість принцу Філіпу через пандемію коронавірусу навряд чи будуть готувати саме таке святкування. Відомо, що в Букінгемському палаці може відбутися спеціальна фотовиставка, присвячена життю герцога Единбурзького.

Додамо, що принц Філіп пішов зі служби королівській сім'ї 2017 року. В цьому його цілковито підтримала дружина – королева Єлизавета II. З цього часу він відвідав тільки декілька подій: весілля принца Гаррі та Меган Маркл та весілля принцеси Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці у липні 2020 року, що проходило з соціальною дистанцією.

Нагадаємо, що у листопаді королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп відсвяткували 73-ю річницю весілля.