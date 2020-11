Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля

Королева Великобританії Єлизавета II і принц Філіп 20 листопада відзначають 73-ту річницю весілля. З нагоди пам'ятної дати пресслужба королівської сім'ї опублікувала спільне фото подружжя.

На знімку Єлизавета II і герцог Единбурзький розглядають листівку, прикрашену цифрою 73, яку зробили їх правнуки: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU