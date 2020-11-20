Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля

Їхні стосунки – найдовші в історії британської монархії

Королева Великобританії Єлизавета II і принц Філіп 20 листопада відзначають 73-ту річницю весілля. З нагоди пам'ятної дати пресслужба королівської сім'ї опублікувала спільне фото подружжя.

На знімку Єлизавета II і герцог Единбурзький розглядають листівку, прикрашену цифрою 73, яку зробили їх правнуки: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU — The Royal Family (@RoyalFamily) November 19, 2020

Як повідомляє BBC, фото зробили на початку цього тижня в Віндзорському замку, де королівське подружжя проводить ізоляцію. Очікується, що святкування річниці буде стриманим.

Нагадаємо, 21-річна Єлизавета вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена 20 листопада 1947 року. Їхні стосунки є найдовшими в історії британської монархії.

До слова, Королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі.