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    У світі

    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля

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    <span>Єлизавета II і принц Філіп відзначають річницю весілля</span> - Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Єлизавета II і принц Філіп відзначають річницю весілля

    Їхні стосунки – найдовші в історії британської монархії

    Королева Великобританії Єлизавета II і принц Філіп 20 листопада відзначають 73-ту річницю весілля. З нагоди пам'ятної дати пресслужба королівської сім'ї опублікувала спільне фото подружжя.

    На знімку Єлизавета II і герцог Единбурзький розглядають листівку, прикрашену цифрою 73, яку зробили їх правнуки: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

    Як повідомляє BBC, фото зробили на початку цього тижня в Віндзорському замку, де королівське подружжя проводить ізоляцію. Очікується, що святкування річниці буде стриманим.

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    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля
    Королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп святкують 73-ю річницю весілля

    Нагадаємо, 21-річна Єлизавета вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена 20 листопада 1947 року. Їхні стосунки є найдовшими в історії британської монархії.

    До слова, Королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі.

    Теги: Королева Єлизавета II весілля Twitter
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