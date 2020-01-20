Принц Гаррі засмучений наслідками свого рішення



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Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл

Онук Єлизавети II вперше прокоментував своє бажання стати незалежними від королівської сім'ї

Британський принц Гаррі заявив, що відчуває глибоку печаль через наслідки спільного із дружиною рішення стати незалежними від королівської сім'ї.

Про це він розповів 19 січня на благодійному заході в Лондоні, повідомляє телеканал Sky News.

«Наша надія полягала в тому, щоб продовжувати служити королеві, Співдружності націй, моїм військовим асоціаціям, але не отримуючи бюджетних коштів. На жаль, це виявилося неможливим», - зазначив принц Гаррі.

«Як тільки ми з Меган (Маркл) одружилися, ми були раді, ми були сповнені надій, ми перебували тут, щоб служити. Із цих причин у мене викликає велику печаль, що все це закінчується так само», - підкреслив онук королеви Єлизавети II.

Говорячи про те, як приймалося рішення, принц Гаррі відзначив: «Це були місяці переговорів після стількох років складнощів. Я знаю, що не завжди робив усе, як треба, але загалом іншого виходу насправді не було».

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі, який займає шосте місце в черзі престолонаслідування, і його дружина повідомили в Instagram про намір відмовитися від статусу старших членів королівської сім'ї і почати жити по черзі в Канаді і Великобританії.