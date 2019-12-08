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    Пристайко назвав головну «червону лінію» на нормандському саміті

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    Пристайко назвав головну «червону лінію» на нормандському саміті

    Головна «червона лінія» - міжнародно визнана межа України, зазначив Пристайко

    Глава МЗС України Вадим Пристайко сказав, що головна «червона лінія» української делегації та президента України Володимира Зеленського на саміті «нормандської четвірки» в Парижі - повернення під контроль української влади всією територією країни в межах її міжнародно-визнаних кордонів.

    Про це він написав у Twitter.

    «Завтра нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських в'язницях і заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, - міжнародно визнана державний кордон України», - написав міністр.

    Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

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