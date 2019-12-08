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    У світі

    Папа Римський молитиметься за успіх саміту «нормандської четвірки»

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    Папа Римський Франциск очікує від зустрічі в Парижі рішень задля миру на Донбасі - Папа Римський молитиметься за успіх саміту «нормандської четвірки»
    Папа Римський Франциск очікує від зустрічі в Парижі рішень задля миру на Донбасі

    У Ватикані сподіваються на позитивні результати саміту «нормандської четвірки».

    Папа Франциск очікує від переговорів «плодів миру в справедливості» для Донбасу.

    Папа Римський Франциск заявив, що молитиметься за успіх запланованого на 9 грудня саміту «нормандської четвірки». Про це понтифік сказав у неділю, 8 грудня, під час зустрічі з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє DW.

    За словами Франциска, мета саміту в Парижі – пошук «вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває» на Донбасі, наводить слова понтифіка «Радіо Ватикану». «Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир», – додав Папа Римський. Він закликав вірян робити те саме, щоб ця «ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості» для Донбасу та його населення.

    Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Франції, Німеччини, Росії та України відбудеться 9 грудня в Парижі. Передбачено також двосторонні зустрічі, в тому числі переговори українського президента Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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