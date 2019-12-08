У поліції заявили, що під Офісом Зеленського зібралися 2 тисячі активістів



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Біля Офісу Президента розпочалася акція «Варта на Банковій» Фото: Укрінформ

На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники ДСНС

В акції під Офісом президента на Банковій у Києві ввечері, 8 грудня, бере участь близько двох тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

У поліції повідомили, що під ОП масові заходи тривають. В даний час в акції беруть участь близько двох тисяч осіб.

На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Загалом протягом дня на охорону правопорядку у Києві заступило півтори тисячі правоохоронців. Аби не допускати конфліктних ситуацій, на акції працюють представники поліції діалогу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція «Варта на Банковій».

Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускали встановити сцену.

Як повідомлялося, раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі «зради» не буде, та закликав українців довіряти йому.

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