З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі



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В графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним

Завтра, 9 грудня, відбудуться зустрічі Президента України Володимира Зеленського із своїми французькими та німецькими колегами в рамках «нормандського формату» у Парижі.

Сьогодні, 8 грудня, у ЗМІ з'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей українського президента.

Отож, графік виглядає наступним чином:

14:55 - прибуття в Єлисейський палац.

15:05 - зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

15:30 - зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату».

18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Зауважимо, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

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Джерело: РБК-Україна