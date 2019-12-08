З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі
В графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним
Завтра, 9 грудня, відбудуться зустрічі Президента України Володимира Зеленського із своїми французькими та німецькими колегами в рамках «нормандського формату» у Парижі.
Сьогодні, 8 грудня, у ЗМІ з'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей українського президента.
Отож, графік виглядає наступним чином:
14:55 - прибуття в Єлисейський палац.
15:05 - зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
15:30 - зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату».
18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Зауважимо, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.
Джерело: РБК-Україна