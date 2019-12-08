  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі

    • Розсилка
    З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі

    В графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним

    Завтра, 9 грудня, відбудуться зустрічі Президента України Володимира Зеленського із своїми французькими та німецькими колегами в рамках «нормандського формату» у Парижі.

    Сьогодні, 8 грудня, у ЗМІ з'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей українського президента.

    Отож, графік виглядає наступним чином:

    14:55 - прибуття в Єлисейський палац.

    15:05 - зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

    15:30 - зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату».

    18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

    Зауважимо, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

    Читайте також:
    Александр Рар: Ситуація змінюється. Франція і Німеччина кажуть: ми захищаємо Україну, але…
    «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?

    Джерело: РБК-Україна

    Нормандська четвірка Німеччина Путін Франція Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ