Приватбанк почав прийом заявок на доступні кредити від 5%



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Програма «Доступні кредити 5-7-9%» розрахована на розвиток малого та середнього бізнесу

Приватбанк оголосив про відкриття прийому заявок для підприємців і представників малого бізнесу на отримання доступних кредитів під 5, 7 або 9% річних.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Подати заявку можна на спеціальній сторінці сайту банку за посиланням.

Так, у межах програми українці можуть отримати кредит або декілька кредитів на розвиток бізнесу терміном до 5 років на суму до 1,5 мільйона гривень — по всій групі пов'язаних осіб за весь період дії програми.

«При цьому держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту — ставки складають від 5 до 9% річних в залежності від кількості створених робочих місць з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки», — йдеться у повідомленні.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» розрахована на розвиток малого та середнього бізнесу, а саме для підприємств, чисельність працівників якого не перевищує 50 людей, а річний дохід — 50 мільйонів гривень.

Позики за цією програмою можуть видавати на придбання або модернізацію основних засобів, а також об'єктів нерухомості й транспортних засобів, які будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).

Уряд схвалив старт цієї програми з 1 лютого.

Як повідомлялося, нещодавно олігарх і колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня минулого року стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі ПриватБанку.

У МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати ПриватБанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

До відома, з 1 липня цього року Нацбанк готується до розширення повноважень та міняє свою структуру. Структуру змінили через ухвалення Радою закону про «спліт», відповідно до якого один з регуляторів фінансового ринку — Нацкомфінпослуг — ліквідують, а частину його повноважень, зокрема щодо страхових компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, передадуть Нацбанку.

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