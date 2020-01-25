Що буде з «Приватбанком»? Голова Ради НБУ закликав уряд сідати за стіл переговорів з Коломойським



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Головна причина суперечок навколо Приватбанку у тому, що його довелось націоналізовувати за народні гроші, - Данилишин

«Колишніх і теперішніх власників Приватбанку я закликаю до конструктивного діалогу», - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що ситуацію з Приватбанком можна вирішити за допомогою конструктивного діалогу між колишніми власниками банку, зокрема, олігархом Ігорем Коломойським і теперішнім - державою. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Данилишина, колишні власники Приватбанку у 2016 році діяли, як і всі інші бізнесмени. «Вони в тих умовах діяли, як всі інші керівники банків. Навіть більш ініціативніше, інноваційніше і перспективніше. На мій погляд, якщо б не ризик економіко-політичного характеру – ніякої націоналізації не було», - стверджує економіст.

Данилишин вважає, що питання Приватбанку виникло не в грудні 2016 року. «Втрата Криму і Донбасу, понесені збитки боляче вдарили по банківській системі. А хто здійснював нагляд за діяльністю Приватбанку, бачив все це, можливо покривав. Хіба керівництво НБУ чи тодішнє керівництво держави цього не знало? Чи старалося не бачити, бо ситуація влаштовувала?», - зауважує голова Ради НБУ.

На думку Данилишина, головна причина суперечок навколо Приватбанку у тому, що його довелось націоналізовувати за народні гроші. «Цьому має бути дана оцінка, в тому числі і об’єктивний аналіз подій напередодні націоналізації», - сказав голова Ради НБУ.

Данилишин нагадав, що наприкінці 2016 року НБУ визнав «Приватбанк» неплатоспроможним і з огляду на його системну важливість для фінансового сектора та економіки – він був націоналізований. «На час націоналізації НБУ визначив потребу банку в капіталі на суму 148 млрд грн. Потім ще було здійснено додаткову докапіталізацію в сумі 38,5 млрд грн. Майже 7% ВВП держава потратила на Приватбанк. Плюс загальні втрати економіки від кризи в той час сягнули 38% ВВП. Це вже чистого роду підрив економічної безпеки країни», - вважає економіст. За словами Данилишина, Рада НБУ в липні 2017 року констатувала недостатню роботу Правління НБУ щодо забезпечення нагляду і вказала на запізнілі дії Правління. «Довгий час вважалося, та і зараз дехто вважає, що колишні власники «Привату» діяли в межах правового поля України», - підкреслив економіст.

Як повідомлялося, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.

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