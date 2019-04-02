Призовників почнуть відправляти у війська 8 квітня



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Згідно із законом, призовник має отримати повістку не пізніше ніж за 5 діб до відправлення

Відправлення призовників весняного призову до військ розпочнеться 8 квітня. Про це повідомив начальник відділу комплектування та призову - заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналом Генерального штабу Збройних сил України Валерій Дендебер під час брифінгу в Києві.

«У нас відправки до військ юнаків, які призвані рішеннями призовних комісій, розпочинаються 8 квітня і закінчуються 27 червня», - зазначив Дендебер.

За його словами, робота призовних комісій розпочалася з 1 квітня. Призовник, згідно із законом, має отримати повістку про призов до військ не пізніше ніж за 5 діб до відправлення.

При цьому він додав, що прогнози щодо забезпечення призовного плану в Міноборони оптимістичний, оскільки зазвичай плани виконуються на 100%, оскільки на обліку перебуває понад 1 млн призовників, і лише один з 8-12 не з'являється за повісткою.



Як відомо, в Україні з 1 квітня стартує весняний призов на строкову військову службу, під час якого планується призвати майже 19 тисяч громадян України.

Між іншим, до армії РФ цієї весни планують забрати 2,5 тис. кримчан.