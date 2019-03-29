Порошенко про оборудки в «Укроборонпромі»: Розстріляти. Без жалю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко 26 березня зустрівся з блогерами у своєму передвиборчому штабі

Президент не збирається нікого виправдовувати за схеми на армії

Президент Петро Порошенко, коментуючи розкрадання і корупцію в армії, заявив, що він страшенно розлючений через схеми розкрадання в українській оборонній сфері.

Про це Порошенко сказав 26 березня під час зустрічі з блогерами у своєму передвиборчому штабі, розмову з якими відтворив theБабель.

«Страшно злий на ситуацію в «Укроборонпромі». За заробітки на армії виправдовувати нікого не буду. Якщо говоримо, що купуємо комплектувальні частини для бронетехніки, які виробляються тільки в Росії, а хтось зміг поставити на 30 відсотків дешевше, того, хто продав дорожче, - розстріляти. Без жалю», - наводить видання слова Порошенка про скандал, у епіцентрі якого опинився його друг і партнер Олег Гладковський.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу